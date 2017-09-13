Главный исполнительный директор финансового холдинга JP Morgan Джейми Даймон (Jamie Dimon) заявил, что готов уволить любого сотрудника, который торгует биткоинами, уже потому что тот «глуп». Об этом он заявил на конференции инвесторов в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg.

«Если сотрудник JPMorgan начал торговать биткоинами, я отпущу его через секунду. По двум причинам: во-первых, это противоречит нашим правилам, во-вторых, это просто глупо. И то, и другое опасно», — сказал Даймон.

Глава JP Morgan убежден, ажиотаж вокруг криптовалюты еще хуже, чем история со скупкой луковиц тюльпанов в XVII веке. «Это мошенничество», — сказал банкир, подчеркнув, что история с криптовалютой хорошо не закончится.

«Если бы вы были в Венесуэле, Эквадоре или Северной Корее, либо если бы вы были торговцем наркотиками или убийцей, то вам было бы лучше использовать биткоины вместо американских долларов. То есть у криптовалюты может быть свой рынок, но достаточно ограниченный», — подчеркнул Даймон, отметив, что его дочь участвовала в сделке с биткоинами и даже смогла заработать на этом. «Теперь она думает, что она гений», — добавил глава банка.

Интересно, что после слов Даймона курс биткоина сначала снизился до 2,7%, однако вскоре отыграл свои позиции.

Отметим, что в июле этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила предупреждение об операциях, проводимых с помощью технологии блокчейн, заявив что они (операции) должны соответствовать федеральным законам о ценных бумагах. Тогда же участники рынка заявляли, что это решение SEC «ударит» по стартапам, которые использовали ICO в качестве альтернативного способа привлечения средств.

Добавим также, что за последние сутки курс криптовалюты биткоин демонстрирует стремительное падение. По состоянию на 15:00 (МСК), согласно данным Coinsmarketcap, «цифровое золото» торговалось ниже $3860 за «монету».

По материалам Bloomberg и РБК

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