Создатель Ethereum (эфир) Виталик Бутерин не поддерживает инициативу Минфина РФ разрешить торговлю криптовалютой исключительно профессинальным инвесторам и фактически запретить то же самое частным лицам.

«Я думаю, что нужно оставить свободу. Я не поддерживаю (предложение Минфина РФ — Прим. Ред.), профессиональные инвесторы — значит, что ты миллионер и у тебя больше прав. То есть это выглядит как пародия на гиперкапитализм», — заявил Бутерин в эфире телеканала «Россия 24» в минувшую среду.

Напомним, ранее замминистра финансов Алексей Моисеев анонсировал идею о том, что все операции с криптовалютой в России в будущем могут осуществляться на Московской бирже и только квалифицированными инвесторами.

Ethereum — открытая платформа для создания на базе блокчейн-технологии децентрализованных онлайн-сервисов, работающих на базе «умных контрактов». Интерес к платформе проявляют крупнейшие российские компании, включая ВЭБ и Сбербанк.

По материалам ТАСС и «Россия 24»

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