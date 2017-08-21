Павел Врублевский, владелец платежной системы Chronopay

Каждому успешному предпринимателю нужна деталь в гардеробе для демонстрации своей близости к новым технологиям. Начав разбираться с бизнесом ICO (размещений в криптовалютах), я всегда ношу с собой Apple Pen. Это изумительное устройство, которое гарантирует честность и прозрачность расходования средств, собранных на ICO в России.

В структуре краудфандинга ICO нет механизмов, которые бы обеспечивали отсутствие мошенничества или фрода со стороны фаундеров проекта – другими словами, ничто не мешает приличным людям взять и уйти с деньгами, которые они привлекли. Кроме одного – имени тех людей, кто выступает адвайзерами проектов. Ручку можно воткнуть в ухо или в глаз фаундерам проекта, и они прекрасно справятся с работой и бесплатно и дотянут до следующего раунда инвестиций. Можно было бы носить с собой и пистолет, но такой Apple Pen это стильно и инновационно.

Без имени, без адвайзеров – привлечь средства в нормальном объеме невозможно. Тем не менее мои мессенджеры завалены предложениями о фейковых ICO. Мне совершенно не хочется рисковать ни своей, ни чужой репутацией, когда большинство фаундеров проектов не понимают основ делового оборота и уголовного права — даже того, что групповые обсуждения «как мы соберем деньги и всех кинем» представляют собой статью 159 Уголовного кодекса и документируются от технического контроля переговоров и до того простого факта, что порядка 15% любой команды ICO – это уже чьи либо информаторы. Коллеги еще не успели выдумать точно, кого они разведут, а их уже задокументировали и занесли в список, возможно даже дважды, если проект международный – в ФСБ и в ФБР.

С другой стороны, существуют тонкости правоприменения в нашей стране. Сомнительный проект на условный суперкомпьютер за $40 млн на ICO нельзя заранее назвать мошенничеством. Надо отдавать себе точный отчет в том, что лишь суд способен дать такое определение. В нашей стране, находящейся под гнетом санкций и тяжких финансовых лишений, безусловно, каждый суперпроект будут расследовать правоохранительные органы. Более того, его начнут расследовать еще до создания интернет-странички для ICO. Но пока люди будут выяснять нарушено законодательство или не нарушено законодательство и после многочисленных расследований вряд ли от $40 млн что-либо останется. Распределяя бюджеты, кстати, памятка новичкам ICO и фаундерам, всегда помните, что финальную точку может поставить суд.

Что остается тогда поручившимся экспертам и адвайзерам проекта? Суперкомпьютер будет банально не на что строить, а имя и репутация пострадают. Очевидно, что участникам не стоит чрезмерно рисковать , а регуляторам пора бы уже задуматься о том, что заниматься законодательством о ICO точно стоит.

Источник: Forbes

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