Минкомсвязь выступает за создание в России пилотных проектов в сфере криптовалют. Об этом в комментариях газете «Известия» заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Глава Минкомсвязи при этом не стал комментировать основную позицию российских властей по криптовалютам, сославшись на то, что ее вырабатывают в Центробанке, подчеркнув, что «мы (Минкомсвязь — Прим.Ред.) как технологическое министерство, конечно же, выступаем за».

«Будет или нет что-то по криптовалютам — нужно дождаться решения Банка России, но я считаю, что те или иные эксперименты нужно делать обязательно, даже если они закончатся отрицательным решением», — подытожил Никифоров.

Напомним, в настоящее время в России действует запрет на выпуск любых денежных суррогатов, к которым в нашей стране сегодня относят и криптовалюты.

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