Кандидат экономических наук Ирина Газизулина считает, что в основе появления этой валюты лежит далеко не экономический, а политический интерес.

Тема введения национальной криптовалюты в России в последнее время все чаще обсуждается в информационном поле. Оно и понятно, понятие «деньги» претерпело серьезные изменения, особенно с переходом из мира осязаемого в виртуальный. И как считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Ирина Газизулина, сегодня «мы являемся свидетелями того, как вещественность постепенно переходит в электронные импульсы».

Это коснулось и системы проведения расчетов. От золотых и серебряных монет мир перешел к расчетам бумажными деньгами, от наличных расчетов к безналичным, затем к расчетам в форме чеков и пластиковых карт и, наконец, к электронным деньгам, или криптовалютам. Именно развитие электронных систем перевода денег и организация электронных взаиморасчетов, обусловленные еще и обширной электронной торговлей, явились предпосылкой создания особой валюты, криптовалюты, или биткоина.

«И если предположить, что весь мир перейдет на совершение сделок только в этом виртуальном электронном мире, то, наверное, разумно предполагать, что обслуживание этих сделок можно осуществлять виртуальной цифровой валютой, не привязанной к какой-либо отдельно взятой стране с ее денежной системой, выстроенной на законодательной основе. Это и лежит в основе идеи создания биткоина, валюты, далекой от национальных регуляторов и законодателей и не знающей территориальных границ», — отметила ИА REGNUM Газизулина.

Эксперт напомнила, что Сатоши Накамото, считающийся создателем биткоина, построил свою концепцию на технологиях Р2Р — удаленного доступа или облачной технологии. Начиная с 2008 года, биткоин привлек внимание пользователей интернета, однако не только их, но и регулирующих и надзирающих органов. Эта валюта сегодня эмитируется, торгуется на бирже, в интернете можно найти котировки на каждый день. При этом нет ни национальной принадлежности у инициаторов выпуска этой валюты, неизвестны ее эмитенты, нет внятных принципов расчета ее курса.

«Тем не менее, оборот данной валюты и интерес к ней растет. Четко выделить долю стран-участниц в этом обороте достаточно сложно, но можно предположить по активности участия стран в электронном обороте взаимной торговли и открытых торговых площадках биткоином. Это в первую очередь страны Юго-Восточной Азии, долю российских участников пока трудно определить, но она явно незначительна. Интерес Банка России к криптовалюте обоснован. Сегодня биткоин — это вызов мировой банковской системе. Поэтому они этот вызов принимают. Понимая, что происходят глобальные изменения в технологиях расчетов и информационном поле, их сопровождающих, Банк России пока осторожно высказался о возможности считать криптовалюту цифровым товаром. То есть, он не приравнял криптовалюту к деньгам со всеми вытекающими отсюда функциями денег, а дал пока обтекаемое понятие, но уже с угрозой обложить налогом», — подметила Ирина Газизулина, подчеркнув, что при этом отдельные страны, такие как Япония, например, легализовали биткоин в качестве платежного средства внутри страны. Не осталась в стороне и Южная Корея, как один из активных участников интернет-торговли и продажи биткоинов. Так или иначе, мир интернет-расчетов получил возможность опробовать данную валюту, постепенно вовлекая в свой круг новых участников.

Даже закоренелые регуляторы в лице центральных банков, по мнению эксперта, вынуждены сегодня выразить к этому свое отношение теми или иными решениями, перейдя от запрета данной валюты к изучению, и даже, в отдельных случаях, к сотрудничеству.

«Конечно, основными противниками данной валюты — в силу непрозрачности ее функционирования — являются правоохранительные органы, предполагая, что валюта используется в теневых секторах экономики. Пока не будет найден способ контроля над противоправными действиями участников расчетов либо технический способ исключения данных операций из оборота, положительного отношения к данной валюте от них, конечно, получено не будет», — говорит Газизулина.

И тут же эксперт отмечает, что в самой системе функционирования биткоина уже существуют проблемы, такие как кража и незаконная торговля на площадках, «что лишний раз подтверждает реальность интереса к биткоину и присущую ему функцию денег, как средства платежа и накопления, правда, интереса со стороны преступных элементов».

«Неисследованная сегодня система эмиссии биткоина и влияние факторов на формирование его курса по отношению к другим валютам дает аналитикам основание предполагать, что в основе появления этой валюты лежит далеко не экономический, а политический интерес. Он состоит в развале финансовых систем стран, перешедших на расчеты в данной валюте и потерявших таким образом инструмент управления финансовым рынком страны», — сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Ирина Газизулина.

По ее мнению, для того, чтобы это предположение оказалось вымыслом, финансовым регуляторам необходимо изучать данный процесс, не запрещая, а подключаясь к нему и переводя на внятные процедуры функционирования, а также анализируя и оценивая его влияние как на финансовое состояние участников, так и на экономику страны.

«Анализ динамики курса биткоина за период его функционирования с 2009 года по 2017 год пока не исследован в достаточной мере и потому не поддается четкому пониманию факторов, сопровождавших этот взлет: от 1,309.03 биткоинов (ВТС) за 1 USD, до 2850 USD за 1 ВТС на 6 июня 2017 года. Причем, рост курса происходил неравномерно, со взлетами и падением. И даже самые крутые «спекулянты», наверное, не готовы пока выстраивать аналитические схемы предполагаемого движения курса в обозримом будущем. Приверженцы же данной валюты предполагают рост до 4000 USD за 1 ВТС. Насколько оправдаются их прогнозы — время покажет», — предположила эксперт.

Напомним, о необходимости национальной криптовалюты заявила зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе Петербургского международного экономического форума 2 июня. Скоробогатова считает, что за созданием такой валюты стоит будущее. Ранее она уже предлагала считать криптовалюты цифровым товаром и сообщала, что в Госдуму вскоре поступят документы, предлагающие прописать такую норму в законодательстве. Она отмечала, что ЦБ уже изучает технологии, которые могут лежать в основе национальной криптовалюты. Но главная задача регулятора — проанализировать всевозможные макроэкономические последствия такого нововведения.

Как сообщила накануне, 5 июня, глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе общения с журналистами в Госдуме, ведение национальной криптовалюты в РФ в ближайшем будущем не рассматривается.

Источник: REGNUM

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