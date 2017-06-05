Уже в недалеком будущем стоимость цифровых валют резко упадет, так как их текущий рост подкрепляется в основном лишь позитивными ожиданиями. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил генеральный директор платежного сервиса QIWI Сергей Солонин.

«Криптовалюты — это классический хайп. Мы понимаем, что 90% криптовалют, которые сейчас есть в мире, точно в дальнейшем не будут существовать. С точки зрения регулятора — это территория серьезного вызова, потому что контролировать это в отдельно взятой стране сложно, к тому же количество криптовалют увеличивается, объемы раздуты», — цитирует Солонина РИА Новости.

По словам главы QIWI, абсолютное большинство новых технологий переживает так называемый «цикл хайпа». «Я считаю, что криптовалюта — это одна из тем, где хайп-цикл обязательно будет. Мы сейчас не знаем даже, на какой точке в хайп-цикле находится блокчейн: то ли это рост, то ли есть откат, и мы будем приземляться на новое плато и оттуда расти», — отметил Сергей Солонин.

При этом он добавил, что криптовалюты можно рассматривать в качестве цифрового актива, однако операции с таким активом сопряжены со значительными рисками. «Но от тех рисков, которые связаны с этими новыми валютами, мы не уйдем», — гендиректор QIWI.

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