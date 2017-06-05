Блокчейн будет способствовать прогрессу не только в области госуправления, но и в бизнесе. Об этом заявил Александр Иванов, гендиректор и основатель блокчейн-платформы Waves, на панельной сессия «Блокчейн — рождение новой экономики» в рамках ПМЭФ-2017.

По словам Иванова, блокчейн сейчас выходит в реальный мир, и этот процесс приведет к смене технологической парадигмы. «Сегодняшнюю ситуацию можно сравнить с Интернетом в 90-ых годах. Тогда государства и компании, которые быстрее других интегрировали Интернет-технологии, получили большие преимущества», – отметил он.

Пока власти большинства стран только присматриваются к внедрению блокчейн-технологий на государственном уровне, бизнес уже начал пользоваться преимуществами децентрализованных систем. «Сейчас мы можем наблюдать развитие ICO, то есть краудинвестинга на блокчейне. Идея ICO уже существует не только в рамках криптовалютного сообщества, она становится частью реальной экономики. Благодаря ICO различные проекты поднимают десятки миллионов долларов в день на платформах Ethereum, Waves. Это новый и более эффективный способ привлечения средств. Сейчас происходит процесс легитимизации этого механизма. Если он будет введен в правовое поле, бизнес получит огромный стимул для развития, поскольку многие вещи с точки зрения ведения бизнеса можно будет оптимизировать», – сказал Александр Иванов.

По мнению гендиректора Waves, недавний всплеск интереса к криптовалютам во многом обусловлен конкретными событиями: в Японии регулятор признал криптовалюты полностью легальным активом. Если по этому пути пойдут и другие страны, то интерес к блокчейну продолжит расти, а криптовалюты – увеличиваться в стоимости, уверен он.

Справка

Waves Platform — децентрализованная платформа для проведения краудфандинга и выпуска цифровых ценностей. Это крупнейший blockchain-проект с российскими корнями. Криптоплатформа Waves нацелена главным образом на эмиссию, торговлю и обмен активами/собственными токенами на блокчейне. Одна из основных особенностей проекта — ориентация на простоту использования и массовое внедрение. В июне 2016 года Waves завершила ICO, в ходе которого собрала более $16 млн (30 000 BTC). По размеру краудфандинговых инвестиций комапния вошла в ТОП-3 самых успешных блокчейн-проектов.

(Всего прочитано 7 раз, из них 7 посещений сегодня)