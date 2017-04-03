Национальная платежная система «Мир» становится рентабельной. За 2016 год НСПК отчиталась о прибыли в размере 2,6 млрд рублей против 1,212 млрд рублей за 2015 год. Впрочем, в 2015 году система работала не полный календарный год, поэтому прямое сравнение не совсем корректно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Выручка за прошлый год составила 6,2 млрд рублей, расходы оцениваются в 3,2 млрд рублей.

«Основной фактор роста доходов НСПК в расширении объема оказываемых услуг и притоке денег со стороны систем Visa и MasterCard, а также China Union Pay, AE и JCB. Почти вся выручка и опирается на поступление финансовых средств с этой стороны. Национальная платежная система «Мир» обрабатывает все транзакции, запросы на которые поступают со стороны международных систем, и делает она это не бесплатно. Львиную долю прибыли приносят транзакции от Visa и MC», — сказала эксперт.

По ее мнению, «как формируются тарифы, на рынке не знают, но понятно, что это как минимум дорого, раз параметры выручки перекрывают все собственные процессинговые расходы. Получается, что от запуска системы «Мир» Россия в лице ЦБ, основного и единственного владельца НСПК, уже «отбила» все вложенные инвестиции и неплохо заработала».

«По сути, «Мир» заставил международные процессинговые системы поделиться прибылью, которая раньше в чистом виде доставалась ключевым игрокам сектора. В необходимости системы сомневаться не приходится, хотя в текущем виде и объеме она конкуренции MC и Visa не составляет, так как работает только на территории РФ», — считает Бодрова.

«Получается, решение, спровоцированное многосторонними антироссийскими санкциями в 2014 году, вывело прежде вялый сектор обработки транзакций на принципиально новый уровень. Мировые платежные системы были вынуждены принять условия игры или потеряли бы российский рынок, что оказалось бы весьма болезненно. Об обратной стороне для российских потребителей и говорить не приходится. Полноценной защиты от вероятного обострения мировых отношений в финансовой сфере НСПК и «Мир» не создают, они автономны, но изолированы российскими границами», — пояснила эксперт.

«Что касается собственных платежных карт «Мир», то за прошлый год банки эмитировали порядка 1,8 млн карт. «Пластик» со временем должны принимать везде, где предполагается оплата банковской картой, однако далеко не весь бизнес может себе это позволить. Пока все использование этих карт завязано на тех сферах, где «Мир» получают в добровольно-принудительном порядке, — отметила Бодрова. — Прежде всего, это бюджетники. Кроме того, обсуждаемая в правительстве инициатива по оказанию продовольственной помощи малоимущим россиянам тоже будет основана на перечислениях на карты «Мир».

«Мало-помалу и «Мир» с таким прочным лобби проникнет в финансовую систему. Чуть позже НСПК придется столкнуться с реальностью за рамками оптимистичной стратегии: численность экономически активного населения в России снижается примерно на 500 тыс. человек в год, в то время как численность пенсионеров и других категорий социально незащищенного населения растет на 400 тыс. человек в год. Эти категории мало тратят, и со временем доходы системы будут снижаться», — высказала свое мнение эксперт.

Источник: REGNUM

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